أخرهم مدير تصوير..تعرف على زيجات غادة عبد الرازق ال12.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادة عبد الرازق، ممثلة مصرية، ولدت في 1970، بمحافظة الشرقية، بدأت مشوارها الفني في مسلسل “اللص الذي أحبه”، مع النجم شريف منير والممثلة شيرين سيف النصر، ولكن انطلاقها إلى عالم النجومية بدأ بمسلسل “الباطنية” عام 2009.

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غادة عبد الرازق، تزوجت 12 مرة، على حد تصريحاتها، على مدار 38 سنة.

زيجتها الأولى من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وهي بعمر 17 سنة لمدة 7 سنوات وأنجبت منه إبنتها الوحيدة روتانار

تزوجت من رجل الأعمال من بور سعيد، ولم يستمر طويلاً، بسبب فارق العمر الكبير بينهما.

الزيجة الثالثة من المحامي حلمي سرحان، ولكن زواجهما لم يكمل السنة، فلقد تطلقا في عام 2002.

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تزوجت من المنتج وليد التابعي، وإنفصلا ثم عادا لبعضهما أكثر من مرة، قبل أن يتم الطلاق للمرة الثالثة ونهائياً عام 2009.

الزيجة الرابعة من الصحافي محمد فودة، تزوجا وتتطلقا 3 مرات بين 2012 ل 2015

من 5 إلي 10 أو 11- زيجات سرية لم تعرف الصحافة من هم.

أما الزيجة الثانية عشر كانت منمدير التصوير هيثم زنيتا في رمضان 2020، وتعرفا على بعض من خلال مسلسل “سلطانة المعز”.