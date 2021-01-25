شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. نسرين طافش تغطي منطقة حساسة من جسدها بعد انكشافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نسرين طافش تغطي منطقة حساسة من جسدها بعد انكشافها والان مع التفاصيل

عدن – ياسمين التهامي – نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جريئة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

ظهرت نسرين طافش من خلال الصورة وهي ترتدي حمالة صدر بيضاء اللون واضعها يدها اليمنى على صدرها في تحاول اخفائه.

وتجاوزت الفنانة نسرين طافش من خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.