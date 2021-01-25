شكرا لقرائتكم خبر عن بكاميرا خفية .. اتفرج تصوير العشرات من الراقصات أثناء خلع ملابسهن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر على كاميرا خفية داخل صالة رياضية بولاية تينيسي الأمريكية، قامت بتصوير العشرات من لاعبي الجمباز والراقصين وهم يخلعون ملابسهم.

واكتشف المدير العام للصالة الرياضية، كاميرا (Go-Pro) داخل حمام الفتيات الثلاثاء، قبل أن يسلمها لاحقًا إلى الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان نقلته شبكة (NBC): “يعتقد المحققون أن المشتبه به كان يركب الكاميرا بشكل متقطع لالتقاط فيديو في دورة المياه منذ سبتمبر”.

وحتى الجمعة، أبلغت شرطة فرانكلين 47 عن 60 ضحية تم تسجيلهم سرًا أو والديهم. وقالت الشرطة إن معظم الضحايا من الفتيات الصغيرات. ولم يتم تسمية أي مشتبه بهم علنًا.