شكرا لقرائتكم خبر عن المستور اتكشف – اتفرج فضيحة جديدة لصافيناز وهي على الزوحليقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما زالت فيديوهات الراقصة الاستعراضية صافيناز تثير الجدل بما تفعله من أفعال وحركات مخلة وملفتة.

ونشرت صافيناز منذ عدة أيام فيديو لها خلال ركوبها الزوحليقة، ولكن الأمر كان مخل للغاية بل أنه محرج للراقصة أيضًل.

حيث أن حجم الزوحليقة أظهر وزن صافيناز وأنها ليست تمتلك وزن صغير، مما سبب له بصعوبة في التزحلق، بل أنها “اتزنقت” داخل الزوحليقة.

والمخجل في الأمل أن صافيناز عندما تمكنت من الخروج من الزوحليقة كان المنظر غير مقبول بسبب ما كانت ترتديه