صفاء سلطان تكشف عن زواجها السري وندمها الشديد على هذه العلاقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسرار كثيرة عن حياتها الخاصة كشفت عنها الفنانة صفاء سلطان بجرأة كبيرة.

كشفت صفاء عن انفصالها مرتين، بتجربتي زواج مختلفتين، وانتهت كلتا التجربتين بفشل خرجت منه بابنتها التي أسمتها “أملي”.

زواجها الأول كان من دكتور من أصولٍ سورية اسمه وسيم نور الدين الجزائري وهو والد ابنتها الوحيدة.

أما في حديثها عن تجربة زواجها الثانية، فقد كشفت أنها تزوجت بالسر من رجل أردني بشخصية نافذة.

عبرت من خلال ذلك عن ندمها الشديد على ذلك وقالت إن العلاقة التي جمعتها بالزوج الثاني كانت علاقة حب إلا أن هذا الحب أوجعها بصدمةٍ في النهاية.

مضيفةً في نفس السياق: ظلمت نفسي حينما وافقت على هذا الزواج السري.