شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. اخت هيفاء وهبي تجاوزت الخطوط الحمراء قلعت هدومها كلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت رولا يموت، الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها.

ونشرت رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فاضح، بحسب وصف النشطاء الذين شنوا عليها هجوما عنيفا.

وهذه المرّة نشرت رولا يموت عبر حساباتها بمواقع التواصل، فيديو بدت عارية وهي تستحم بالمياه في منتجع صحي وعلقت كاتبة: «تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي»