وقف إلى جوارها بعد الطلاق.. قصة حب سرية في حياة شمس البارودي.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - تزوجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي من الأمير السعودي خالد بن سعود، في عام 1969 .

لم يدم هذا الزواج أكثر من 3 أشهر، لتخوض شمس تجربة فاشلة أخرى تسببت لها في حالة نفسية سيئة.

في حوار مع مجلة الكواكب، كشفت شمس عن حالتها النفسية بعد التجربتين الفاشلتين قائلة: اهتزت لدي موازين الخطأ والصواب نتيجة أزمتي النفسية، لكني أحمد الله عندما استردت نفسي.. أدركت أن هذا ليس طريقي.

تحدثت شمس عن حسام، وهو شاب طلب الزواج منها بعد طلاقها مرتين، قائلةً بحقه: كان حسام يحمل لي نوعًا من العاطفة والتقدير، هذا ما جعله يقف بجانبي في أزماتي، وكنت أقدر فيه هذا واحترمه، فهو بمثابة الأخ الكبير والأب الحنون.

ذكرت شمس بأن حسام طلب يدها من والدها، واعتقد المقربون منها بأن مشروع زيجة جديدة سيتم بعد فترة، لكنها تريثت: كنت أعاني من صدمة قاسية جعلت ما لدي من موازين الخطأ والصواب مختلة، لتبلغه بضرورة منحها فرصة للتفكير: طلبت من حسام أن يترك لي فترة استرد فيها نفسي حتى لا أقدم على شيء أندم عليه فيما بعد.

أشادت شمس على صبر حسام، دون إجبارها على سرعة إصدار قرارها، والذي جاء في النهاية برفضها للزواج منه: وجدت أن زواجي بحسام لم يسعدني ولم يسعده، مبررةً: عاطفتي نحوه عاطفة أخوية.

قالت شمس أدركت أن خطأي في زواجي الأول كان ناتجًا عن أنني لم أتزوج عن حب، أما زواجي الأخير أخذتني فيه حلاوة الكلمة.

رغم حالتها النفسية السيئة، ورفضها لطالب الزواج منها، لم تمانع شمس في الارتباط مرة أخرى، رغبةً منها في بناء أسرة سعيدة، موضحةً: أنا في حاجة إلى من يعطيني الأمان الذي افتقدته في ارتباطي السابق.