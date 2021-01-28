العلاقة ساءت بينهما بسبب شجار الزوجات.. هل تصالح عمرو دياب وأحمد أبوهشيمة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد فترة قطيعة عاد رجل الأعمال المصري أحمد ابوهشيمة للظهور مع النجم عمرو دياب بصحبة أصدقائهما في دبي.

هذه المقابلة الأولى بين أحمد أبو هشيمة وعمرو دياب بعد شهور من الأنباء عن وقوع الخلاف بينهما دون أن يوضح أي منهما حقيقية الأمر.

الأخبار المنتشرة تحدثت عن تدهور علاقة المطرب عمرو دياب ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الفترة الأخيرة بعد أن تزوجا كل منهما، لدرجة أن كل منهما لم يعد يتقابل مثل الأول أو أن يجتمعا في مناسبة بعد أن حرص كل منهما أن يقضى العطلة الصيفية مع بعضهما ويحضر أبو هشيمة جميع الحفلات التي يحييها الهضبة.

مصادر مقربة منهما قالت إن علاقة الصداقة بين عمرو دياب وأحمد أبو هشيمة ، تسوء بعد كل يوم خاصة أن زوجاتهما على خلافات مستمرة بسبب البطولة المطلقة التي دائما يضعهم الجمهور في منافسة بين بعضهم والسبب الأخر تسربت بعض المعلومات للفنانة دينا الشربيني أن ياسمين صبري تتحدث عن علاقتها مع الهضبة بشكل غير لائق.

ياسمين صبري تتهم الشربيني بأنها لم تتزوج من عمرو دياب، حيث أن الأخير لم يعلن رسميا عن زواجهما أو ينفي عن وجود أي علاقة تربطهما سويا، مما تسبب في خلافات بين الأزواج حيث ألغى أبو هشيمة متابعة عمرو دياب على موقع إنستجرام.