رشدي أباظة يطارد سعاد حسني برومانسيته في كواليس أشهر أفلامهما والفنانة تستغيث

عدن - ياسمين عبد العظيم - مجموعة كبيرة من الأفلام جمعت بين النجم الراحل رشدي اباظة والنجمةالراحلة سعاد حسني جعلت منهما ثنائيا فنيا لامعا.

فضلا عن ذلك كانت صداقة كبيرة تجمع بينهما ما أعطاهما تناغما خلال عملهما سويا في السينما.

من بين الأفلام التي جمعت بينهما جناب السفير والطريق والساحرة الصغيرة وصغيرة على الحب وفيلم غروب وشروق وفيلم الحب الضائع وغيرها.

في كواليس فيلم الحب الضائع جمع بينهما موقف طريف فبعد انتهاء تصوير أحد المشاهد ركع رشدي أباظة على ركبتية أمام سعاد حسني معترفا لها بحبه.

أباظة قام بعدها وأخذ يهمس بكلمات في أذن سعاد، وهي تضحك، ثم صاحت بعدها: أستاذ رمسيس تعال إلحق رشدي أباظة دوبني، فقال لها رمسيس: طب أعمل ايه أنا مش قد رشدي.

كان هذا الموقف من شدة عشق رشدي للتمثيل وكان دائمًا ما يقول: إنني سأموت وأنا واقف على قدمي في الاستديو، و لكن هذه الأمنية لم تتحقق ومات بعد أن قهره المرض.

فيلم الحب الضائع شارك في بطولته زبيدة ثروت ومحمود المليجي وهو عن قصة للأديب الكبير طه حسين.