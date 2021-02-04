بالصور.. أول ظهور لزوج الراقصة “صافيناز”

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت الراقصة الأرمينية صافيناز التعليق لأول مرة على حقيقة زواجها عقب الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت صافيناز جمهورها صورتين عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وهى تقف مع أحد أًصدقائها، معلقة على الصورة “أسد مصر”.

وقالت صافيناز: “يا جماعة أنا ماقولتش إنى اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر”.

وتعتبر صافيناز واحدة من أهم الراقصات خلال السنوات الأخيرة منذ دخولها الساحة عبر فيلم القشاش التى خطفت به الأضواء بظهورها فى البرومو وهى ترقص على نغمات أغنية “على رمش عيونها”، لتنطلق بعده إلى عالم الشهرة خلال سلسلة من الأفلام وكليبات الأغانى مما جعل لها جماهيرية خلال وقت قصير.

وشاركت الراقصة صافيناز في فيلم “أنت حبيبى وبس” بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسى وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدرى.

كما شاركت أيضا في فيلم “أمان يا صاحبى” بطولة صافيناز، وسعد الصغير، ومحمود الليثى الذي يدور فى إطار اجتماعى كوميدى، حول مطربى الأغنية الشعبية، ويشارك به عدد كبير من نجوم الطرب الشعبى، كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم مثل شعبان عبد الرحيم وعبد الباسط حمودة، وحمادة الليثى وإسماعيل الليثى، وإخراج هانى حمدى.