حقيقة وفاة حورية فرغلي خلال عملية جراحية.. وفنانة شهيرة تكشف السر

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمة كبيرة اجتاحت الوسط الفني، وذلك بعد الأنباء المتداولة بشأن وفاة الفنانة حورية فرغلي، وذلك خلال خضوعها لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

حالة القلق على الفنانة حورية فرغلي انتشرت بعدما نشر عدد من نجوم الفن ومن بينهم رانيا محمود ياسين ورانيا يحيى، حيث طلبت الأخيرة الدعاء لها.

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وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين قد قالت إن كل الاتصالات بين المرافقين للنجمة حورية فرغلي وبين أصدقائها في مصر انقطعت، وسط تضارب في الأنباء حول حقيقة وضعها الصحي بعد الخضوع لجراحة استمرت 9 ساعات كاملة مساء.

وأكدت صديقتها المقربة رانيا محمود ياسين أنها لم تتلقى أي اتصال يطمئنها على حورية، وتتوقع أن يستمر الغموض 48 ساعة أخرى.

وفي سياق مُتصل، نقلت تقارير عن فنانة مقربة من حورية فرغلي، إلا أنها رفضت الكشف عن اسمها، حيث قالت إن حالة حورية فرغلي تدهورت خلال الساعات الماضية.