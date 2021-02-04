لن تصدق السبب وراء وجود شعر الإبطين عند الرجال والسيدات.. الفوائد ستصدمك

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم يخلق الله شيئًا إلا بسبب وقدر، وهذا ينطبق على الشعر الذي ينمو على جلد الإنسان في أماكن متفرقة من جسده.

فبالرغم من أن ذلك الشعر يشكل كابوسًا للكثير من السيدات إلا أن الجميع يسعون للحصول على شعر صحي دون أي مشاكل وبعيدين عن كابوس الصلع، فإن له فوائد جمالية لذلك يسعون دائماً للحصول على العلاجات لإبقائه جميلاً.

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وعن الشعر الذي ينمو تحت الإبطين وفي المناطق الحساسة عند الرجل والأنثى كشفت دراسات عدة أن لهذا الشعر فائدة كبيرة تعود على الجسم والعديد منا يجهلها.

فوفقًا للتقارير، فإن هذا الشعر الذي ينمو في المناطق الحساسة يحمي هذه المناطق من العوامل الخارجية والجراثيم التي تسبب العديد من الأمراض إذا دخلت هذه المناطق، فالشعر يحميها ويمنع عنها أي هجوم خارجي، ولمن يتخلصون دائماً من هذا الشعر فهم يحدثون كارثة صحية في جسمهم وهم لا يعلمون.

وعن شعر الإبطين فهو من أكثر مناطق الشعر إزعاجاً لظهورها بشكل أكبر، فهو يعمل على حماية المنطقة المحيطة به ويحافظ على الجلد في هذه المنطقة ويمنعه من التسلخ بحكم الحرارة الصادرة من الجسم.

كما يساعد شعر الإبطين في تقليل عملية الاحتكاك الطبيعية نتيجة المشي أو الركض بالذات في الجزء العلوي من الذارع مع الجسم.

كما يساعد شعر الإبطين على نمو وتجديد الأوعية الدموية داخل الجسم ووجوده يساعد على حدوث هذه العملية بشكل منتظم للمحافظة على الصحة والنشاط، فسبحان الله الذي خلق الإنسان وأحسن تقويمه في كل شيء.