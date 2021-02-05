أسرار الساعات الأخيرة في حياة عزت العلايلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا الفنان الكبير عزت العلايلي عن عمر 86 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض دام لأكثر من 7 سنوات ألزمته الفراش لفترة طويلة.

وعن الساعات الأخيرة من حياته، فقد أشارت مصادر إلى أن عزت العلايلي تدهورت حالته الصحية في ليلة وفاته بشكل كبير، إلا أنه طلب عدم نقله إلى المستشفى، حتى وافته المنية في منزله بالسادس من أكتوبر.

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وبالرغم من أنه خلال فترة المرض عاد لممارسة أعماله الفنية، إلا أن حالته الصحية ظلت غير مستقرة حتى وافته المنية في صباح يوم الجمعة الخامس من شهر فبراير من العام 2021.

بدأت رحلة مرض الفنان عزت العلايلي في العام 2014، وذلك بسبب تأثّره الشديد بوفاة ابن شقيقته عن عمر يناهز 45 عاماً بعد صراع مع المرض، ثم وفاة زوجته خلال الأسبوع نفسه.