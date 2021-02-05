هذا ما فعلته لبلبة أثناء تشييع جثمان عزت العلايلي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخلت الفنانة الكبيرة لبلبة في حالة انهيار خلال جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، حيث لم تتمالك أعصابها، في ظل حرص الحضور على مواساتها وتهدئتها.

وكان قد توفي الفنان عزت العلايلي بعد صراع مع المرض بعد عمر يناهز الـ 86 عامًا، وتم تشييع جثمانه من مسجد مدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر.

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وبدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوافد على ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير.

وكان أول الحضور من نجوم الفن إلى ساحة المسجد، كلًا من الفنانين: «لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، الإعلامية بوسي شلبي»، ويستمر النجوم في التوافد.

اشتهر الفنان الراحل عزت العلايلي بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.