حلا الترك توجه ضربة شديدة لأمها في المحكمة والأخيرة تنهار باكية

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت منى السابر متابعيها بفيديو خرجت فيه تكشف عن أحدث التطورات في أزمتها مع الفنان المغربية الشابة، حيث بكت السابر معبرة عن صدمتها من تطور الأحداث، خاصة بعد أن طلبت ابنتها الحصانة للحماية منها.

ونشرت منى السابر فيديو في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، كشفت فيه عن أن حلا الترك طلبت من المحكمة، الحصانة، وكانت السابر تتحدث وفي خلفية حديثها أغنية الفنانة إليسا مصدومة.

وقالت منى السابر في حديثها: الأم مش بتفكر بطريقة عاطفية، بس بعد اللي شفته اليوم أحس إنه خلاص ما في أمل، لأنه أحس إن مو قادرة أصق اللي قاعد يصير، أنا من أسبوعين جاتلي حلا، وباستني وقالتلي ماما أنا مستحيل أن أتسبب في آذيتك، واليوم صدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها.

وعبرت منى السابر عن صدمتها من طلب حلا الترك للحصانة قائلة: للأسف، اللي صدمني، إن بنتي بتقول إنها تبغي حصانة، حصان من من! من أمها، ألمشكلة إني حتى لما طلبت أن أجمع المبلغ، ما عاطوني موافقة أن أجمع المبلغ، الناس قد إيش قادرة تساعدني، لكن ما عطوني موافقة أمنية إني أجمع المبلغ علشان أخلص من ها الموضوع.. مصدومة من كل شي عم بيصير.

واختتمت منى السابر حديثها قائلة: “إن شاء الله خير، أنا حتى لو كان الموقف بيديني أو بيصير أي شي سواء زين أو مو كان كويس، في النهاية، ها الشيء بيصير علشان الواحد يعرف شو مصيره يعني.. ناس كتير بتسرق وبتنصب وبتكذب، لكن ما بعرف، إن الناس فيه وراهم وسطات وناس لا، بس أم مرت في ظرف وكانت قاعدة بتصرف على أولادها وبتدبر أمورها تدان.