بهذه الطريقة احتفلت لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من احتفالها بعيد ميلاد زوجها محمد عبد المنصف.

ومن خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشرت صورة لها برفقة زوجها.

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وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على الصورة، قائلًة: «أسعد عيد ميلاد لحبيبي.. كل سنة وأنت طيب».

على جانب آخر، حلت النجمة لقاء الخميسي ضيفة ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ”اليوم السابع” على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مساء الجمعة.