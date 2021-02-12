ابنة جيهان فاضل تبهر الجمهور بجمالها.. والجمهور يرد: «أحلى من مامتها» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة جيهان فاضل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بأول ظهور لابنتها نيرة في أول ظهور لها على السوشيال ميديا.

وبحسب ما جاء في الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت برفقة والدتها على أحد الشواطئ.

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وتسببت الصورة في ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، حيث عبر الجمهور عن إعجابهم بجمالها، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «البنت أحلى من مامتها»، و«بسم الله ما شاء الله جميلة».

ويُذكر أن جيهان فاضل كانت قد خطفت الأنظار في اول ظهور لها بعد طول غياب، حيث ظهرت بإطلالة ولوك مختلف تمامًا عما اعتاده منها الجمهور، مما دفع البعض الاعتقاد إلى أنها ليست الفنانة جيهان فاضل.