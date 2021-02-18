بعد 20 عامًا من الاختفاء.. لن تصدق كيف أصبح شكل موناليزا بطلة همام في أمستردام (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرفها الجمهور في فيلم «همام في امستردام»، والذي عُرض في العام 1999 مع الفنان محمد هنيدي، حيث قدمت دور «رقية» زميلة وزوجة همام في هولندا.

وبالرغم من عمرها الفني القصير للغاية الذى يبلغ 3 سنوات فقط إلا أن الفنانة موناليزا حفرت لنفسها مكانا في قلوب مشاهديها خلال فترة تواجدها على الساحة بعد مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية المهمة مع عدد من نجوم الصف الأول.

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وبعد مشاركتها في تلك الأعمال الفنية، قررت موناليزا الابتعاد عن الساحة، وانتقلت إلى إنجلترا للإقامة هناك.

تنقلت الفنانة موناليزا بين مصر وإنجلترا طوال حياتها حيث كانت تدرس في مصر وتقضى إجازتها مع والدها وأخواتها.

وبعد فترة، قررت موناليزا ارتداء الحجاب والابتعاد عن الأضواء، إلا أن بعد ذلك عادت إلى الساحة من جديد.

فبعد أكثر من 20 عامًا على غيابها، ظهرت الفنانة موناليزا من جديد معبرة عن رغبتها في العودة إلى السينما من جديد.