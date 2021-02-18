سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بسيارتها الجديدة.. لن تصدق سعرها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وبحسب ما جاء في الصورة التي انشرتها سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بإطلالة جريئة.

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وظهرت سمية الخشاب في الصورة مستندة إلى سيارة من ماركة مازاراتي الإيطالية، ويبلغ سعرها 2 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري.

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.