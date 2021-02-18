بعدما أخفته عن الأنظار.. صابرين تفاجئ الجمهور بأول صورة لزوجها الوسيم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة صابرين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها برفقة زوجها الذي أخفته عن الأنظار لفترة طويلة.

ونشرت صابرين عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال طارق صادق جلال.

ولفت انتباه عدد كبير من متابعيها في تلك الصور أنها تتمنى أن تبتعد عنهما «عين الحسود»، وهو ما أثار اهتمام الكثير من جمهورها.

جدير بالذكر أن الفنانة صابرين تزوجت مرتين، أولهما من رجل الأعمال «ياسر عبد اللطيف»، وأنجبت منه ابنها (نور)، ولكن بعد قرار الاعتزال، انفصلا بسبب ارتدائها الحجاب.