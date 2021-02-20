مكالمة منتصف الليل سبب زواجهما.. لماذا فشلت علاقة حسين فهمي وميرفت أمين؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان حسين فهمي هو أشهر أزواج الفنانة ميرفت أمين حيث جمعتهما قصة حب كبيرة توجت بالزواج الذي أثمر عن ابنتهما الوحيدة منة الله.

صورة نادرة انتشرت للفنان حسين فهمي وهو يرفع الطرحة من على وجه ميرفت أمين ليلة الزفاف ليكشف عن جمالها اللافت.

فنيا شكلت ميرفت أمين مع حسين فهمي ثنائيا ناحا قدما مجموعة كبيرة من الأفلام أشهرها حافية على جسر الذهب والإخوة الأعداء وغيرها.

تزوج حسين فهمي وميرفت أمين في عام 1974 وتم الزواج بالفعل ضمن أحداث فيلم مكالمة في نصف الليل حيث قام المخرج حلمي رفلة بتصوير مشهد الزفاف بنفس فستان وبدلة العرس للزوجين.

حسين فهمي وميرفت أمين انتقلا بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الي شقة ميرفت بحي المهندسين التي كانت قد اشترتها وأعدتها سابقا ليبدأ أروع قصة حب شهدتها الساحة الفنية آنذاك.

وبدأت المشاكل تعرف طريقا إليهما وذلك بسبب حساسية فهمي كزوج الأمر الذي اضطرت ميرفت معه إلى تخفيض نشاطها السنيمائي وبدأت ترفض كثيرا من العروض وخاصة التي تتطلب السفر خارج البلاد.

وتغيرت حياة ميرفت بدرجة كبيرة بعد أدائها العمرة..وكان المجتمع الفني شاهدا علي هذا التحول الكبير..حاولت جاهدة أن ترضيه، إلا أن الخلافات والمشاكل لم تتركهما بل زادت حدتها .

كان من الصعب السيطرة على المشكلات فكان الطلاق هو الحل الوحيد للحالة التي وصلا اليها وتم عام 1986 بعد 12 عاما من المحاولات للاستمرار وذلك بعد أن أنجبا ابنتهما الوحيدة منة الله عام 1982 .

ميرفت أمين من مواليد محافظة المنيا عام 1946 من أب مصري يعمل ظابطا مصطفي أمين وأم انجليزية كانت تعمل مدرسة بإحدي مدارس اللغات التابعة للسفارة الانجليزية بمصر الجديدة .