ابنة مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. والجمهور يرد: «تحس إنهم توأم»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد الإعلامية المتألقة مفيدة شيحة واحدة من أبرز الإعلاميات، فقد استطاعت لفت الانظار اليها بخفة دمها وروحها المرحة، كما أن لها طلة مبهجة على الشاشة.

وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي تخظى بها الإعلامية مفيدة شيحة، إلا أنها دائمًا ما تحرص على إبعاد أسرتها عن دائرة الضوء، ولكنها مؤخرًا نشرت صور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي لم يصدق أحد ان هذه الشابة الجميلة هي ابنة الاعلامية مفيدة شيحة، حيث تظهر في الصورة وهي تسبقها طولا.

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عرفت الاعلامية مفيدة شيحة بآرائها المثيرة للجدل، فهي تظهر معارضتها للرجال، ووقوفها بجانب النساء، فدائما ما تكون محل للجدل بسبب آرائها ضد الرجال.

ويُذكر أن الإعلامية مفيدة شيحة شاركت في القيام بأكثر من برنامج، فقد قدمت العديد من البرامج مثل «سكوت هنغني»، دقيقة مفيدة»، «الستات ميعرفوش يكدبوا»، و«الشيف ومفيدة».