أسما شريف منير تروي تفاصيل أزمتها مع والدها وترد على اعتذاره

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت أسما ابنة الفنان شريف منير تفاصيل أزمتها الأخيرة مع والدها والتي استوجبت أن يتقدم الأخير باعتذار علني منها، مؤكدة أنها تعلمت الكثير من موقف والدها.

أسما بررت كثرة الخلافات بينها وبين والدها بأنهما ينتميان إلى برجي الثور والحمل ومن طباعهما الغضب السريع.

أسما أعادت نشر فيديو قام والدها شريف منير بعرضه عبر حسابه بموقع إنستجرام لمصالحتها والاعتذار منها وعلقت عليه قائلة: هي دي تقريبا علاقتي أنا وأبويا ناقر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل الاثنين طيبين بس سخنين ومتسرعين، عايزة أحكيلكم على موقف مهم جدا وأثر فيا.

وأضافت: أبويا عمل حاجة إمبارح علمتني حاجات كتير أوي، للي ميعرفش كان في سوء تفاهم كدا وكنت زعلت شوية منه، فجأة لقيته منزل فيديو عنده على الإنستجرام بيطيب خاطري وبيقولي ما تزعليش قدام كل الناس، طبعا أنا كنت طايرة من الفرحة ونسيت اصلا إني كنت في يوم زعلانة لأنها حركة في منتهى الجمال والحنية والطيبة، وكمان علمتني كتير أوي وده اللي خلاني أحكي الموضوع”.

وواصلت قائلة: أولا اتعلمت إن الاعتذار بيكبر الواحد جدا عمره ما يصغره، الكبرياء اللي يخلي حد فاكر إنه لو ما اعتذرش هو كده جامد ده كلام فارغ، علمني إني لما أزعل بنتي أعتذر لها لو فعلاً غلطانة عشان عرفت قد إيه بيفرق في النفسية ومش عشان إحنا أهل يبقي مش وارد إننا نغلط”.

وكشفت أسماء عن الدروس التي تعلمتها من تصرف والدها قائلة: أبويا جريء وصادق واللي على قلبه على لسانه وأنا بحترمه وبحبه وبتعلم منه كل يوم، عامل معادلة صعبة وحقيقي خطيرة، مكس كده بين إنه صاحبي وأبويا، يعني ضحك وتهريج وأحكيله كل حاجة بس وقت الجد عسكري واقفة قدام حضرة الظابط.

واختتمت حديثها بتوجيه رسالة إلى والدها قالت فيها: ربنا يبعد عنا العين الوحشة ويباركلي فيه وفي عمره وأفضل أتعلم منه كل يوم وأفضل فخورة إنه أبويا العمر كله”.

وكان الفنان شريف منير نشر فيديو له رفقة ابنته أسما، وعلق عليه: أنا منزل الكليب ده علشان بصالح أسما، بنتي وحبيبتي، لأني كنت مزعلها، متزعليش مني يا أسما، أنا فعلا كنت بايخ.