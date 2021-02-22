تفاصيل المشهد المحذوف من فيلم غزل البنات وسر عن شخصية “حمام”

عدن - ياسمين عبد العظيم - يتضمن فيلم غزل البنات آخر أفلام نجم الكوميديا الراحل نجيب الريحاني العديد من الأسرار والمفارقات.

الفيلم هو أحد أشهر الأفلام الغنائية والكوميدية في تاريخ السينما المصرية جمع فيه الفنان أنور وجدي مخرج الفيلم كبار نجوم الفن في ذلك الوقت وعلى رأسهم ليلى مراد ونجيب الريحاني ويوسف وهبي ومحمود المليجي ومحمد عبد الوهاب وسليمان نجيب وأنور وجدي نفسه الذي ظهر بدور صغير في نهاية الفيلم.

أنور وجدي كان من المفروض أن يقوم بأداء شخصية الأستاذ حمام مدرس اللغة العربية الذي يحب في صمت طالبته التي تصغره سناً لكنه قرر لاحقاً إسناد الشخصية إلى نجيب الريحاني بناء على نصيحة من أستاذه يوسف وهبي.

من الأسرار الأخرى أن نجيب الريحاني قد بكى بالفعل خلال تصوير مشهد أغنية عاشق الروح وقال الموسيقار محمد عبد الوهاب إنه حين سأل الريحاني كيف يبكي دون الإستعانة بقطرات العين التي يستخدمها الممثلون عادة لتصوير مشاهد البكاء أجابه الريحاني بأن في صدره من الهموم ما يجعله قادراً على البكاء في أي وقت.

قبيل الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم علم أنور وجدي بخبر وفاة نجيب الريحاني، فقام فوراً بنقل كل أشرطة الفيلم التي تم تصويرها إلى منزله خشية أن يقوم أحد خصومه بإتلافها خاصة بعد وفاة الريحاني واستحالة إعادة تصوير أي مشهد من المشاهد التي ظهر بها.

كما كان من المقرر أن يكون هناك مشهد إضافي في نهاية الفيلم تدور أحداثه في فيلا الباشا مطلع الفجر حيث يدخل نجيب الريحاني وأنور وجدي وليلى مراد الفيلا ويحاولون إقناع الباشا بقبول زواج أنور وجدي من ليلى مراد، لكن وفاة الريحاني المفاجئة جعلت أنور وجدي يقتطع هذا المشهد وينهي الفيلم عند مشهد السيارة التي تحمل الثلاثة إلى الفيلا.