أشهر صداقة في الوسط الفني.. مفارقات لا تصدق بين أحمد زكي وممدوح وافي

عدن - ياسمين عبد العظيم - صداقة الفنان أحمد زكي والفنان ممدوح وافي كانت من أشهر الصداقات التي شهدها الوسط الفني حيث تشاركا بطولة عدد كبير من الأفلام مثل البيضة والحجر وسواق الهانم وغيرها.

شعر ممدوح وافى، بصدمة كبيرة حينما اكتشف مرض صديقه أحمد زكي بسرطان الرئة، فتفرغ ليلازمه فى رحلة العلاج، ويبدأ فى إدراك أن أحمد زكى سيفارقه قريباً، ليوصى هو الآخر بأن يدفن إلى جواره بعد وفاته.

المفارقة أن ممدوح موافي اكتشف هو الآخر أنه مصاب بمرض السرطان، ورحل قبل أحمد زكي فى 17 أكتوبر 2004، لتنفذ وصيته، ويدخل مقبرة أحمد زكى قبل أن يلحق به الثاني بعد مرور 5 أشهر، عانى فيها من فقدان رفيق الحياة.

ظل ممدوح وافى حتى وفاته، متأخراً بخطوة عن زكي، لم يهتم أياً منهما بترتيب الأسماء على التترات، أو كيفية وضع أحدهما على الأفيش، وغيرها من الأمور التى قد يجد أبطال الأدوار الثانية، أن الحصول عليها بمثابة عربون صداقة، يمنحه النجم الأول للمقربين منه.

لم يطالب ممدوح وافى صديقه بمشهد زائد، ولم يفرض نفسه على أى من الأعمال الفنية، التى كثيراً ما ناقشها مع صديقه، حتى لو لم يناسبه أي من أدوارها، ليضربا المثل في الإخلاص والوفاء.