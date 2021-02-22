لقطة نادرة تجمع ابنة فايزة أحمد الحسناء مع زوجها الفنان الشهير

عدن - ياسمين عبد العظيم - فريال نعامي هي ابنة المطربة الراحلة فايزة أحمد التي تزوجت من المطرب والملحنأحمد السنباطي نجل الموسيقار الكبير رياض السنباطي وأنجبت منه ولدا وبنتا هما فايزة ورياض.

تخرج أحمد السنباطي من قسم الفيولينة في معهد الكونسرفتوار في عام 1967. مثّل في بعض الأفلام مثل البنات لازم تتجوز، أنا والعذراء والجدي.

من أشهر أغانيه: لو كان بينا بلاد يلا يا دنيا نحب الحب مين في الجمال قدك اشواق بشوفك ياربي في عز الحب رحلة العيون.

توقف عن الغناء لفترة واهتم بتقديم تراث والده الملحن رياض السنباطي، ثم عاد للغناء مرة أخرى.

رياض السنباطي والد أحمد هو عملاق الموسيقى الذي قدم أغلب أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم أما فايزة أحمد فهي من اشهر المطربات اللاتي قدمن إلى مصر وحققن شهرة واسعة.

وقد توفي أحمد السنباطي في يوم 25 فبراير عام 2012 بعد رحلة صراع مع المرض استمرت 3 سنوات عن عمر ناهز 67 عامًا.