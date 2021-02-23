حلا شيحة برفقة أبنائها الأربعة.. والجمهور: “جبتيهم إمتى”

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة حلا شيحا صورة لها عبر حسابها على انستجرام ظهرت فيها برفقة أبنائها الأربعة وهم: هنا وخديجة وأحمد وعائشة.

وكانت حلا شيحا أثارت الجدل منذ أيام قليلة عندما أعلنت عن ندمها الشديد بسبب إجرائها بعض عمليات التجميل في وجهها وذلك في حوار لها على القناة الأولى بالتلفيزيون المصري، لتعود بعد ذلك في بث مباشر عبر حسابها على موقع انستجرام وتنفي قيامها بعمليات تجميل قائلة: أنا وشي أهو يا جماعه زي ما هو مفيش أي عمليات تجميل أبدا عملت بعض الحاجات البسيطة لكن معملتش أي عمليات تجميل.

كما كشفت أيضا عن أن عمرها الحقيقي هو 40 وليس 41 عاما كما أشيع على الإنترنت.

يذكر أن الفنانة حلا شيحا قاربت على الانتهاء من تصوير فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني والذي يتم تصوير أحداثه ما بين مصر والسعودية ويشهد ظهور خاص للنجم السعودي فايز المالكي كضيف شرف مع الفنان تامر حسني.

واحتفلت النجمة حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود منذ فترة قصيرة، بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر، وتم عقد القران داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، واقتصر على الأسرتين والمقربين للغاية فقط.

وتم تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة النجمة حلا شيحة، ويفرض العروسان السرية التامة على هذا الاحتفال، حيث اتفقا أن يقتصر الأمر على الأسرتين فقط.

وقد أثارت حلا شيحة ومعز مسعود جدلا بشأن علاقتهما وقصة الحب التي جمعتهما بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.

كانت النجمة حلا شيحة قد شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، بصورة جديدة لها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وظهرت بها وهي جالسة على قدمه، معلقة عليها قائلة: “لا شيء مثل هذه اللحظة مع أغلى شخص.. لحظة غالية مع أغلى الناس”.