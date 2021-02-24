كواليس أغرب مشهد من «عائلة الحاج متولي».. وهذا ما حدث بين غادة عبدالرازق وسمية الخشاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس أحد مشاهد مسلسل «عائلة الحاج متولي»، والذي عُرض على التليفزيون في العام 2001.

ووفقًا لما جاء في المشهد الذي انتشر على مواقع التواصل، فقد ظهرت الفنانة ماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب وتم إعادته أكثر من مرة ففي المرة الأولى تصطدم قدم سمية الخشاب في الكرسي وفي المرة الثانية لم تتمالك غادة عبد الراق نفسها من الضحك وأمام ماجدة زكي لم تتمالك سمية الخشاب هي الأخرى نفسها من الضحك ليعاد هذا المشهد نحو 4 مرات.

تدور أحداث مسلسل «عائلة الحاج متولي»، حول رجل الأعمال «متولي» وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.