محمود رمضان يكشف حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته نسرين أبو النجا

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق له على الأنباء المتداولة بشأن انفصال شقيقه الفنان محمد رمضان عن زوجته نسرين أبو النجا، أكد محمود رمضان أن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

ومن خلال تصريحات صحفية، قال محمود رمضان إن تلك الأنباء كلها ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وأعلن استغرابه من تداولها السريع، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من التليفونات بشأن هذا الأمر.

ظهور مفاجئ لشقيقة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.. لن تصدق حجم الشبه بينهما

تفاصيل انفصال محمد رمضان عن زوجته.. وسبب الطلاق يصدم الجميع (اتفرج)

ورفض محمود رمضان التأكيد أو نفي وجود خلافات بين الفنان محمد رمضان وزوجته نسرين أبو النجا، مشيرًا إلى أن كل البيوت بها خلافات أسرية وأن الأمر شيء عادي.

ويتواجد الفنان محمد رمضان في مدينة دبي بدولة الإمارات، ومن المقرر أن يعود إلى مصر غدا أو بعد غدا على الأكثر حتى يستكمل تصوير مسلسله الجديد «موسى»، الذي ينافس به في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل «موسى» يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة «سينرجي» للإنتاج الفني.