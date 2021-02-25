شكرا لاهتمامكم بخبر قبل عرضها.. 3 أسرار لا يعرفها الجمهور عن «بودي جارد» التي باعها الزعيم بـ مليون دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في الوقت الذي تستعد فيه منصة «اتفرج VIP» لعرض مسرحية «بودي جارد»، والتي اشتراها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليون دولار أمريكي.

وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر «اتفرج VIP»، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة.

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وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، والنجم الراحل سعيد عبد الغني، والنجم الراحل مصطفى متولي، والنجمة رغدة.

وفي هذا الصدد نستعرض معكم أبرز الأسرار عن مسرحية «بودي جارد»:

رحيل مصطفى متولي

أثناء عرض مسرحية «بودي جارد»، رحل عن عالمنا الفنان مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم عادل إمام والذي كان أحد أبطالها.

وكان من المتوقع في هذا الوقت أن يتم إيقاف العرض بسبب الوفاة ولكن المفاجأة ان الزعيم عادل إمام قرر استكمال العرض رغم وفاة صديق عمره.

وفي هذا الوقت، برر الزعيم وقتها موقفه حسبما حكى نجله المخرج رامي إمام في أحد البرامج: «المسرح لا يعوقه إلا القبر، ولكن إيه ذنب المشاهدين اللي جايين دافعين فلوس وجايين من آخر الدنيا عشان يشوفوا عادل إمام، إني ارجعهم مخذولين أنا مصمم أعمل المسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي الله يرحمه».

استبدال شيرين سيف النصر

من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن العرض المسرحي، فقد تم تغيير تغيرت البطلة مرتين، حيث بدأت الفنانة شيرين سيف النصر العروض ثم اعتذرت وحلت بدلا منها الفنانة رغدة، قبل أن تعتذر هي الأخرى وتعود شيرين سيف النصر لمكانها.

وعند تصوير النسخة التليفزيونية قرر الفنان عادل إمام الاستعانة بالفنانة رغدة بدلا من شيرين سيف النصر، وهاتفها بعد 10 أعوام من الغياب، وطلب منها الحضور إلى المسرح لتستعد للنسخة التليفزيونية، وبالفعل خضعت لبروفات لعدة ايام، وأخبرها عادل إمام أنها وش السعد عليه، وبالفعل خرجت النسخة التليفزيونية برغدة.

حقيقة منع المسرحية من العرض

رغم عرض المسرحية كثيرا على خشبة المسرح، إلا أنها لم تعرض تليفزيونيًا، واعتقد الجمهور أنها ممنوعة من العرض حتى أن أحد أفراد الجمهور علق للمخرج رامي إمام عبر «إنستجرام»، وسأل عن حقيقة منع المسرحية من العرض وإمكانية عرضها مرة أخرى، فرد عليه «رامي» قائلًا: «مش ممنوعة… هي المفروض تنزل تليفزيون قريب».