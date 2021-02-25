شكرا لاهتمامكم بخبر بعد فيديو سميرة عبد العزيز.. مقدم البرنامج يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة غير متوقعة (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار مقطع فيديو للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداوله النشطاء بشكل كبير.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد تعرضت سميرة عبد العزيز لموقف محرج، على هامش حضورها فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قبل 3 سنوات.

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وظهرت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز برفقة مراسل يُجري حوارا معها، ولكنه صدمها بأنه لا يعرف اسمها، ودار الحوار كالتالي: “ومعانا الفنانة القديرة عرفينا على نفسك، اسم حضرتك إيه؟”، ومن جانبها رفضت “سميرة” استكمال اللقاء، ووجهت حديثها للمراسل.

وفي أول تعليق له على الواقعة، تحدث المراسل على ذلك الموقف من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب المراسل واسمه محمد الشهاوي: «ردًا على الفيديو المتداول على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الفنانة سميرة عبد العزيز:

أولًا أنا سبت مجال الميديا والإعلام بقالي حوالي 5 سنين



ثانيا في تداعيات وكلام بيتقال أنى كنت شغال في القناة دي بتدرب وانهم فصلوني.

في الوقت اللي هما بيقولو فيه إني كنت بتدرب انا كنت ساعتها واصل لتيتل وليفا معين في شغلي كنت الحمد لله مدرسة وكنت في الوقت ده بخرج برنامج اسمة «صوت مهم»، ولسه بيتذاع لحد دلوقتي يعني كل الكلام اللي اتقال من شركة الانتاج دي كذب أنا معرفهمش اصلا ولا عمري تعاملت معاهم من الأساس.

ثالثا الموقف ده حصل ازاي!!!

بالتفصيل صديقي الاستاذ يوم فعليات المهرجان اللي هوا 2014 تقريبا على م اتذكر اتصل بيا بما انه صديق مقرب ليا وقلي مفيش معدات ف القناة ومعلش ممكن تيجي معايا تغطي المهرجان.

أنا بكل سرور وافقت لأنه صديقي ولازم اخدمه ومحبه ليه طبعا. خدت معايا المعدات كامله وهو مجبش بس من الشركة المذكورة اللي هي يوز برودكشن غير لوجو المايك فقط.

رابعا ازاي حصل موقف أستاذة سميرة؟؟

كل القصة اننا كنا موجدين بنغطي المهرجان وعملنا كذا لقاء مع كذا فنان مشهور ولقيت الأستاذة سميرة عبد العزيز موجودة ف رحت لها وعرضت عليها تعمل معانا لقاء.

أستاذة سميرة رحبت جدا وكانت في منتهي الزوق جت معايا علشان نصور ف لما رجعت لقيت استاذ علاء مش موجدين سئلت عليه قالوا لي دخل الحمام طبعا اتكسفت اقلها استني اكتر من كدا بعد م وقفت حوالي ٣ دقايق مستنياه استاذه بهذا الحجم والتاريخ كان من الصعب إني اقلها خلاص امشي بعد م جبتها. المهم قلت الم الموضوع واعمل انا معاها اللقاء. طبعا مع العلم أنني عمري م وقفت قدام كاميرا ورهبت الكاميرا والقامه الكبيرة اللي انا كنت واقف قدمها كنت متوتر جدا. في حصل الموقف ده وانا معترف بغلطي واعتذرت ساعتها للأستاذة والموقف عدي.