بإطلالة جريئة.. رحاب الجمل تخطف أنظار الجمهور بجمالها في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة رحاب الجمل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت رحاب الجمل عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” بإطلالة جريئة.

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وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت الفنانة رحاب الجمل في الصورة، بميك أب جريء ملفت للأنظار، مرتدية جاكيت فرو شتوي باللون البني، رافعة شعرها إلى أعلى.

جدير بالذكر أن الفنانة رحاب الجمل شاركت في السبق الرمضاني 2020، في مسلسل “البرنس” بطولة الفنان محمد رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة رضوان البرنس، الذي يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة بسبب الميراث.

كما شاركت رحاب الجمل في الفيلم الكوميدي “ليلة هنا وسرور”، مع الفنان محمد امام، وياسمين صبري، وبيومي فؤاد.