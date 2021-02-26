شكرا لاهتمامكم بخبر أسرار خطيرة عن أنابيلا هلال التي ظهرت مع محمد رمضان بعد انفصاله عن زوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور عدة صور لها برفقة الفنان محمد رمضان بعد الأنباء المتداولة عن انفصاله عن زوجته.

الصور التي انتشرت من كواليس كليب محمد رمضان الجديد، كانت قد نشرتها أنابيلا هلال عبر صفحتها الرسمية علي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”،.

وعلقت أنابيلا علي الصورة قائلة: “بعد يوم عمل شاق، انتظروا فيديو كليب جديد ومذهل لمحمد رمضان”.

يذكر أن أنابيلا هلال من مواليد 1986، ودرست الحقوق، وحصلت على الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان عام 2005، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2006 في بولندا، ونجحت في الوصول لأول عشر متسابقات.

عملت كعارضة أزياء في بداية حياتها، ثم بدأت بتقديم البرامج منها “ميشن فاشون” على قناة “Lbc”، وقدمت برنامج حلوة ومرة على القناة نفسها بجانب كل من: كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة.

زادت شهرتها على المستوى العربي بتقديمها لبرنامج تلفزيون الواقع “أراب آيدل” 2012 بمواسمه الأولى والثانية والثالثة، بقناة”Mbc”، كما قدمت آخر حلقتين ببرنامج “ذا فويس كيدز” 2020.

تزوجت عام 2009 من طبيب الجراحة التجميلية اللبناني نادر صعب، وأقيم حفل الزفاف في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص، وأثمرت تلك الزيجة على أربعة أبناء هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 وإيلي ولد سنة 2017.

وصرحت هلال في لقاءات إعلامية عدة أنها لا تؤمن بمقولة “داري على شمعتك تقيد”، لذا تنشر صورها بصحبة أطفالها وعائلتها بشكل مستمر ولا تخشى عليهم من انتشار تلك الصور وتداولها مثل بعض المشاهير.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر ذلك الفيديو، حيث ربطوا بينه وبين علاقتها بالفنان محمد رمضان، حيث ادعى البعض أنها مرتبطة بمحمد رمضان بالفعل.

وكانت قد انتشرت أخبار تفيد بمشكلات بين الفنان محمد رمضان وزوجته نسرين، وحدوث انفصال بينهما، ونفى مقربين من الفنان هذه الأخبار، وإنها مجرد شائعة سخيفة.

ومن ناحية أخري يستكمل رمضان تصوير مسلسل «موسى»، المقرر عرضه خلال رمضان، بداية من الأسبوع المقبل، ويشارك فيه كل من سمية الخشاب ، رياض الخولي، سيد رجب وغيرهم من النجوم.