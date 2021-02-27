شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. نرمين الفقي تظهر مايوه عريان يكشف ماتحته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات متخصصة بنشر أخبار المشاهير تداول صور مثيرة للفنانة المصرية الجميلة نيرمين الفقي.

وظهرت نيرمين في الصور مرتدية “كاش مايوه” قصير وشفاف وقبعة خوص كبيرة، فيما أكملت إطلالتها اللافتة بنظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جاذبيتها فيما انتقدها بعض المتابعين واصفين اطلالتها بالجريئة على غرار النجمة رانيا يوسف.

و تشارك النجمة نيرمين الفقى فى مسلسل “شارع 9” بطولة كل من الفنان محمود عبدالمغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وتدور أحداث مسلسل “شارع 9” في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.