منة فضالي تفاجيء جمهورها بهذه الإطلالة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - منة فضالي

شاركت الفنانة الشابة منة فضالي جمهورها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت الفنانة منة فضالي من خلال الصور بإطلالة شتوية أنيقة، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

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ومن ناحية أخرى يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “قيد عائلى” من إنتاج “فنون مصر” وإخراج “تامر حمزة”.

المسلسل بطولة الفنانين “عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون”.