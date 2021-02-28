بعد أزمتها الأخيرة.. نهلة سلامة تثير الجدل بهذه الإطلالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نهلة سلامة

شاركت الفنانة نهلة سلامة جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وظهرت الفنانة نهلة سلامة من خلال الصور بإطلالة جريئة ومميزة، وجاءت التعليقات كالتالي: امتى تلبسي لبس حشم _ مش خايفة من ربنا _ هو الجو مش برد عليكي.

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يذكر ان الفنانة نهلة سلامة شاركت في العديد من الأعمال خلال فترة التسعينيات منها، جحيم امرأة، مستر كاراتيه، أمريكا شيكا بيكا، قدارة، البحر بيضحك ليه، وغيرها.