شكرا لاهتمامكم بخبر بعد 42 عامًا على عرض الفيلم.. قصة قميص النوم الذي تسبب في خسارة ميرفت أمين أبرز أدوارها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد الفنانة ميرفت أمين واحدة من أبرز فنانات الوسط الفني، فقد خطفت الأنظار منذ ظهورها الأول على الشاشة لتتربع على عرش الدراما المصرية لسنوات.

تخرجت الفنانة ميرفت امين من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، وهناك بدأت موهبتها حيث ظهرت في مسرح الجامعة.

بعد أزمتها الأخيرة.. نهلة سلامة تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيفي عبده تغضب جمهورها بإطلالة شبه عارية والجمهور يعلق.. هتتوبي امتى

قدمت ميرفت امين خلال دراستها في الجامعة عدة مسرحيات أبرزها مسرحية «يا طالع الشجرة»، لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية «مطار الحب» مع الفنان عبد المنعم مدبولي.

وفي أحد العروض المسرحية خلال دراستها بالجامعة، شاهدها الفنان أحمد مظهر عام، ليقدمها معه في فيلم «نفوس حائرة»، ومن هنا انطلقت إلى عالم النجومية.

ومن الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن الفنانة ميرفت أمين أنها كانت مرشحة لآداء دور البطولة أمام الفنان عادل إمام في فيلم «خلي بالك من جيرانك»، لكنّ خلافًا في وجهات النظر بينها وبين «الزعيم» حول أحد المشاهد أنهى تلك المشاركة.

الخلاف بين الفنانة ميرفت أمين وبين المخرج محمد عبد العزيز كان سببه «قميص نوم»، والذي نتج عنه إسناد الدور للفنانة لبلبة بدلًا من النجمة ميرفت أمين.

وعن تفاصيل الخلاف، فقد قالت الفنانة ميرفت أمين: «في الوقت ده اتعرض عليا دور البطولة في فيلم خللي بالك من جيرانك مع الفنان عادل إمام، وقريت الورق وكان عاجبني فكرة الفيلم جدًا بس لما اتناقشت مع حسين فهمي في الدور وكنا متجوزين في الوقت ده اعترض على مشهد في الفيلم وطلب مني إني أطلب من المخرج تغييره»

وتابعت ميرفت أمين: «المشهد ده كان المفروض إني أظهر بقميص نوم، ولما طلبت من المخرج محمد عبد العزيز إنه يلغي المشهد ده رفض بشدة وأصر إن المشهد يتعمل، وده خلاني اعتذر عن المشاركة في الفيلم».

وتشير تقارير فنية إلى أن الفنان عادل غمام حاول التدخل لإنهاء الخلاف بين ميرفت أمين ولبين المخرج محمد عبد العزيز، إلا أن المخرج محمد عبد العزيز قرر فورًا استبدال النجمة ميرفت أمين بالفنانة لبلبة، والتي قبلت الدور ولم تكن تعرف أنه كان معروضًا على الفنانة ميرفت أمين.