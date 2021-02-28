زار البلوشي تحتفل بزفافها وفستانها الكاشف يثير الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت النجمة زارا البلوشي بحفل زفافها، وخطفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية الأنظار بفستان زفاف أنيق وإطلالة خطفت قلوب محبيها اللذين تفاعلوا معها في التعليقات.

زارا البلوشي ظهرت بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان زفاف حمالات مطرز أنيق، واعتمدت في إطلالتها على مكياج هادئ ناسب ملامحها وتسريحة شعر ملموم توجتها بطرحة زفاف أكسبتها طلة مميزة.

وكان تعليق لأحد المتابعين كشف عن استعداد النجمة العمانية لحفل زفافها حيث كتب: “مبروك للنصراوية زارا البلوشي بمناسبة عقد قرانها” لترد عليه وتؤكد خبر زواجها بشكل رسمي أمام الجمهور.

وأكدت خبر زواجها من خلال الرد على تعليقات المتابعين كما نشرت في الوقت نفسه صور وإطلالات متنوعة عبر سناب شات حيث أكدت في التعليقات أنها تستعد لتوديع حياة العزوبية وأنها في القريب سوف تصبح عروساً لكنها لم تعلن عن موعد الحفل لتفاجئ به متابعيها خلال الساعات الماضية.

زارا لم تكشف حتى الآن عن هوية العريس إلا أنها تحدثت قبل حفل زفافها عن مشاعر الحب والعلاقة العاطفية التي تمر بها وكتبت: “ولأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحب أحببتك أكثر مما ينبغي”، وفي صورة أخرى علقت: “اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت”فضلاً عن تعليق آخر كتبت فيه: “من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية قريبًا راح أكون عروسة بالتوفيق يارب”.