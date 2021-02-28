ريهام عبدالغفور تعتذر لسكان الزمالك: كلامي اتفهم غلط

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدت الفنانة ريهام عبد الغفور، اعتذارها إلى سُكان منطقة الزمالك، بعد استياء البعض منها مؤخرًا، بعد تداول تصريحات تليفزيونية لها، قد أثارت حفيظة الأهالي هناك.

وكتبت عبد الغفور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “اتكلمت بحسن نيه في برنامج عن إني في مرحلة معينة، كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان”.

وتابعت: “وده خلاني نفسي أمثل الدور، وقلت إن قصة ربع جرام، كانت أحداثها في الزمالك، وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة”.

وأكّدت: “لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم، وأسرتي لازالت تسكن هناك، بعتذر لو كلامي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير مقصودة”، موضحة: “بكتب الكلام ده لأني لقيت posts تتداول الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي”.

يُذكر أنَّ رواية «ربع جرام» للروائي عصام يوسف، تدور حول شاب يُدعى «صلاح» يروي تجربته مع الإدمان برفقة 5 من أصدقاءه، رغم انتمائهم إلى عائلات راقية، إذ يسلط الضوء على نمط حياته في تلك الفترة، ورد فعل الأهل ومعاناتهم مع إدمان ابنهم وغيرها.

وتُشارك ريهام عبدالغفور، في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل «قصر النيل»، والذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها، المسلسل تم بناء ديكور خاص له، خاصة أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من 60 عاما، واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

مسلسل «قصر النيل»، بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد مجدي، والفنان الكبير صلاح عبدالله وصبري فواز ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي.