شكرا لاهتمامكم بخبر آخرهم يوسف شعبان.. نجوم ودعونا من المال والبنون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودع الفنان يوسف شعبان عالمنا، والذي اشتهر بتجسيد أدوارًا ناجحة كثيرة في السينما والدراما المصرية، منها الحاج سلامة فراويلة في مسلسل المال والبنون.

يأتي رحيل يوسف شعبان كاسم آخر من الأسماء التي تألقت في مسلسل “المال والبنون” ورحلت عن عالمنا، منها عبدالله غيث الذي قام بدور عباس الضو في الجزء الأول.

كما رحل عن دنيانا شقيقه حمدي غيث، الذي قام بدور عباس الضو في الجزء الثاني من المال والبنون.

وقبل أسابيع رحل عن عالمنا الفنان هادي الجيار الذي جسد دور منعم عباس الضو.

النجم وائل نور الذي جسد دور “فريد فراويلة” في الجزء الثاني من المسلسل كان أحد من رحلوا عن عالمنا منذ سنوات قليلة.

كذلك النجمة فايزة كمال، التي قامت بدور فريال فراويلة في الجزء الأول، ابنة سلامة فراويلة

كذلك النجم وحيد سيف الذي جسد دور علي لوز

ولا ينسى أحد دور نجم الكوميديا سيد زيان “قص” بضحكته الشهيرة.

السحت في الجزء الأول، والسحت بك في الجزء الثاني، دور أيقوني في مسلسل “المال والبنون” قدمه النجم الراحل أحمد راتب.

وكان النجم إبراهيم يسري الذي قدم دور الابن الأكبر للحاج سلامة فراويلة قد ودع دنيانا أيضًا.

والنجم صلاح رشوان، والذي قدم دور عبادة العقاد زوج ابنة يوسف شعبان الكبرى في المسلسل، كان قد رحل عن دنيانا في عام 2017.

“الصول شرابي” دور قدمه الراحل حسن حسني في الجزء الأول.

كذلك النجم محمد متولي الذي قام بنفس الدور في الجزء الثاني.

والنجمة زيزي البدراوي التي جسدت دور ” أم رقية”

النجم محمد أبو النجا صاحب دور أمين السجل في الجزء الأول.

ورحل عن عالمنا من قام بنفس الدور في الجزء الثاني، الفنان “مظهر أبو النجا”.

والفنان “محمد الشويحي” الذي قام بدور الشيخ طه.

والفنانة “هياتم” التي قامت بدور “لولا”.

والنجم الكبير “سعد أردش” الذي قام بدور خليل بك البيومي في الجزء الثاني.