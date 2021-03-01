تشييع جثمان الفنان يوسف شعبان وسط غياب النجوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرج جثمان النجم الراحل يوسف شعبان، اليوم من مستشفى العجوزة النموذجي.

ولم يتواجد عدد كبير من نجوم الفن، ولكن ظهر في الصور الفنان منير مكرم وبدى عليه علامات الحزن.

كما حضر عددًا من الصحفيين والمصوريين، ليتم دفنه بمقابر العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر.

كان الفنان المصري يوسف شعبان قد انضم مؤخرا إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”

وتم نقل الفنان إلى المستشفى العجوزة من أجل متابعة حالته الصحية، والاطمئنان عليها.

وقد تدهورت حالته خلال الأيام الماضية، وتم نقله لغرفة العناية المركزة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.