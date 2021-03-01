رغم زواجها 5 مرات.. نكشف السر الغامض وراء سبب عدم إنجاب سعاد حسني

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعد الفنانة الراحلة سعاد حسني واحدة من أبرز فنانات الوسط الفني العربي، حيث حازت على عدد من الألقاب والتكريمات ليس في حياتها فقط وإنما بعد مماتها أيضًا.

ففي العام 1966، احتلت الفنانة الراحلة المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين واختار النقاد في ذلك الوقت 8 أفلام من بطولتها في قائمة أفضل مئة فيلم مصري لتصبح بذلك الممثلة صاحبة الرقم القياسي بالمشاركة مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

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ومن الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن الفنانة سعاد حسني أنها تزوجت خمس مرات، فقد كان أوّل زواج لها عرفيًا غير مثبت، من عبد الحليم حافظ الذي أثاره بعض من عائلتها والمقربين منها.

وبعد انفصالها عن عبد الحليم بعام تزوجت “سعاد” من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا حيث تطلّقا في عام 1968.

ثم اقترنت بعلي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منهُ طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981، ثم في السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد

أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته. وعلى الرغم من كثرة زيجاتها، إلا أنّها لم تلبس ثوب الزفاف في أي منّها أبدًا، ولم تنجب أي ابن أو بنت لها.

وفي تلك الفترة انتشرت شائعات بأنها غير قادرة على الإنجاب، خاصة وأنها حملت مرتين من زوجها المخرج علي بدرخان، إحداهما كان أثناء تصويرها فيلم «شفيقة ومتولي»، لكن الحمل لم يكمل الثلاثة أشهر بسبب تعرّضها الإجهاد الشديد نتيجة إصرارها على استكمال تصوير الفيلم، ورفضها أخذ فترة راحة، ولكن شقيقتها أكدت أن السبب الحقيقي وراء عدم حملها هو عدم رغبتها في الحمل.