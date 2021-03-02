شكرا لاهتمامكم بخبر حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنانة حورية فرغلي، أثناء إجراء عملية جراحية لإصلاح أنفها بعد تعرضه للكسر خارج البلاد.

وسجلت الفنانة حورية تسجيل صوتي للرد علي هذه الشائعات، مؤكدة أن الأنباء التي تم تداولها عن وفاتها غير صحيحة، مؤكدة أن تداول هذه الشائعات يؤثر على أسرتها وعليها بشكل سلبي.

جدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي أجرت أمس الإثنين العملية الجراحية الثانية بأحد مستشفيات شيكاجو.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي في وقت سابق، عن استعدادها لخوض العملية الجراحية الثانية لها ضمن سلسلة العمليات التي من المقرر أن تجريها لإستعادة شكل أنفها بعد تعرضه للكسر وخضوعها لعملية تجميل فشلت وتسببت لها في مضاعفات صحية وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأوضحت حورية فرغلي أن الجراحة الثانية من المقرر لها أن تجريها الأسبوع المقبل بشرط أن تصل نسبة الأكسجين في الدم والأنسجة لديها معدل التشبع وفقاً لطلب الطبيب وخضوعها لجلسات الأكجسين منذ الجراحة الأولى، ومن المقرر أن تستمر الجراحة الثانية ساعتين فقط.

وأكدت أن حالتها الصحية تحسنت كثيراً بعد الجراحة الأولى والتي استمرت 10 ساعات للحصول على قطعة من عظام القفص الصدري وبعض الغضاريف من الأذن وزراعة بعض الغضاريف في أنسجة الأنف تمهيداً للجراحة الثانية التي ستخضع لها خلال أيام.

وأشارت إلى أن الجراحة ستتضمن زرع البناء العظمي للأنف واستكمال غضروف الحاجز الأنفي وغرف التنفس، لافتة إلى أنها بدأت تستعيد قدرتها على التذوق والشم.

وشكرت حورية فرغلي بعض نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على متابعة تطورات حالتها الصحية أولاً بأول وكذلك الجمهور مؤكدة أن هذا الاهتمام ساهم كثيراً في التخلص من الاكتئاب الذي أصابها بعد ابتعاد الجميع عنها لفشل الجراحة الأخيرة وساهم كثيراً في ارتفاع حالتها المعنوية.

ونفت حورية فرغلي الشائعات التي ترددت عن تدهور حالتها الصحية عقب الجراحة الأولى، موضحة أنه على الرغم من صعوبة العملية والألم الجسدي إلا أنها استطاعت تجاوز الأمر مما بعث حالة من التفاؤل داخلها لاستكمال بقية الخطوات العلاجية واستعادة شكلها الطبيعي وقدرتها على التنفس من الأنف.