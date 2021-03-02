تسريب يكشف كواليس برنامج رامز جلال الجديد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر مزعوم لبرنامج المقالب للفنان رامز جلال بمسمى «رامز مريض نفسي»، زاعمين أن ذلك هو البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال الجديد.

وبالرغم من انتشار الصورة المزعومة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لم ترد الشركة المنتجة للبرنامج حتى الآن.

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وجدير بالذكر أن الفنان المتألق رامز جلال، هنأ شقيقه الفنان ياسر جلال، على مسلسله الرمضاني الجديد «ضل راجل»، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر «رامز» عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للبوستر الدعائي للمسلسل، معلقا «الف الف مبروك يا اخويا الغالي وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ضل_راجل #رمضان_٢٠٢١ رامز_جلال».