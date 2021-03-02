هبة مجدي تفاجيء جمهورها بإطلالة غير متوقعة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هبة مجدي

شاركت الفنانة الشابة هبة مجدي جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها في أحدث ظهور.

وظهرت الفنانة هبة مجدي من خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، وعلقت على الصور قائلة: “ركز على تحقيق اهدافك بعيدة المدى.. فهناك أشياء جميلة في انتظارك عن قريب”.

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ومن الناحية الجمالية تألقت الفنانة هبة مجدي باطلالة يغلب عليها اللون الأزرق الملكي الزاهي، حيث ارتدت فستانا جلديا بهذا اللون، وحرصت على أن يكون مكياج العيون أزرق سموكي، وطلت باطلالة مميزة وغير تقليدية.

من ناحية أخرى طرح المطرب محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، أغنيته الجديدة “أهلا بيك”، بمناسبة الفلانتين، وهي أغنية من مشروع الأغاني الجديد التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.