الفنان الذي لم يخن زوجته.. واستمر زواجهما 62 عاما

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الفنان رشوان توفيق، أن زواجه استمر مع زوجته الراحلة 62 عامًا، ولم يخنها ولا مرة، أو نظر إلى غيرها، مشيرا إلى أن وقتل اختلافهما كان يخرج إلى مسجد السلطان أبو العلا، ويقرأ القرآن ثم يعود وكأن شيئا لم يكن.

وأضاف رشوان توفيق، خلال لقاء له ببرنامج «اتس شو تايم» عبر فضائية «سي بي سي» أن زوجته هي من كانت تدبر كل شيء بالمنزل، وأنه لم يكن يعرف شيئاً عن المنزل فهي كانت مسئولة بشكل كامل.

وتابع الفنان رشوان توفيق أنه يعشق التمثيل ووهب حياته له، مؤكدا أن أول عمل قام به عام 1947 وقدّم شخصية عمر بن الخطاب، وهو يتفقد حال الرعية.

واستعاد الفنان رشوان توفيق، ذكريات رحيل نجله توفيق، والذي رحل بعد وقت قصير من زواجه، وكان يعمل موظفًا بأحد البنوك.

وقال خلال لقائه في برنامج “إتس شو تايم”، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والمذاع عبر فضائية CBC: “زوجتي قالت لي ابنك اتجنن بيقول شاف أجداده وعندما سألته قالي لي إنه رأى أجداده وكلموه، وقالوا له تعالى علشان تشوف الناس الحلوة والنبي عليه السلام، ووصف لي جدته أم والدتي والتي لم يراها أبدًا”.

وأضاف: “قبل رحيل نجلي بشهر رأيت رؤيا تقول لي إنه سيموت، ولهذا كان لدي استعداد نفسي وكنت أراقبه طوال تحركه أمامي وذلك قبل أن نكتشف أنه مصاب بجلطة وعندما طلب منه الطبيب الذهاب للمستشفى قال لي إنه يحتضر”.

وتابع: “حاولنا إقناعه بالذهاب للمستشفى وعندما ذهبنا وجدت طبيب شاب يخرج من غرفته وفجأة وقعت أرضًا وعلمت وقتها أن نجلي توفي”.