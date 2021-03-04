ماتت ودُفنت دون أن يشعر بها أحد.. أسرار صادمة عن وفاة ليلى الاسكندرانية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة ليلى الإسكندرانية مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد الإعلان عن وفاتها بعد صراع مع المرض.

القصة بدأت عندما انتشرت صورة للفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة خبير التجميل علاء التونسي وانباء تفيد بأن المنية وافتها بعد تعرضها لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

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الأمر الصادم في القصة أن الفنانة ليلى الإسكندرانية توفيت قبل 4 أيام من الإعلان عن وفاتها، حيث أعلن ابنها، خبير التجميل علاء التونسي، وفاتها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدونات: «إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله»، كما أنه تلقى العزاء بالفعل من العديد من الفنانات على رأسهن الفنانة زينة، والراقصة فيفي عبده.

وأكدت تقارير فنية أن الفنانة ليلى الإسكندراني توفيت دون أن يشعر بها أحد، حيث لم يتم تداول الخبر بشكل كبير بالرغم من كونها فنانة شهيرة.