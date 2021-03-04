عامل يعيد 100 ألف جنيه بعد العثور عليها.. وصاحب الأموال يصدمه بردة فعله

عدن - ياسمين عبد العظيم - واقعة تدل على أمانته وقناعته، حيث أعاد الشاب هشام السيد مبلغ قدره 100 ألف جنيه إلى صاحبها في مدينة الرحاب بعدما عثر عليها.

وبالرغم من الاحتفاء الكبير الذي لاقاه هشام السيد، إلا أنه فوجئ برد الفعل الصادم من صاحب الفلوس، حيث أكد أنه أول ما خد فلوسه مشي على طول، بدون حتى ما يشكر عامل غسيل السيارات.

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وأشار الشاب هشام السيد في الوقت ذاته، إلى أن الواقعة أرسلت إليهم من جهاز مدينة الرحاب، بعد حصول صاحب الأموال على المبلغ المفقود.

ويبدو أن جميع المقربين من «هشام» أجمعوا على أمانته وفقا لما شهدته التعليقات على البوست المتداول، حيث علقت إحدى الصفحات: «أبو يوسف طول عمره راجل رجوله وجدعنه راجل محترم وابن حلال، جزاه الله كل خير».