شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. سما المصري بـ قميص نوم شفاف يظهر ما تحته في البانيو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف ما تحته، فكشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.

وإعتادت الراقصة ​سما المصري​ نشر مقاطع مصورة لها تعتمد الإثارة أحياناً بالتركيز على مؤخرتها وتارة بإستعراض منحنيات جسمها.

سما المصري كانت موجودة في جاكوزي وتحدثت خلال المقطع الذي نال أكثر من 50 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحه، عن نصائح للسيدات للحصول على نظافة البشرة وتنعيمها، وأرفقت الفيديو بتعليق في صفحتها جاء فيه: “هوبا هوبا هووووب.. الفيديو الجديد بتاع كيفية تنعيم الجسم وجلسات الجاكوزي للحريم”.