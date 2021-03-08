شكرا لاهتمامكم بخبر ابنة يوسف شعبان تظهر لأول مرة وتكشف المزيد من الأسرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت سايناي ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان الكثير من الأسرار وتحدثت عن علاقتها بجدتها لوالدتها، مؤكدة أن جدتها الأميرة فوزية، هي التي ربتها ولم تجلب لها جليسة أطفال، إذ ترعرعت على تحمل المسئولية وعلمتها أصول الإتيكيت والقراءة.

سايناي حلت ضيفة في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، ويعد هذا اللقاء هو الظهور الأول لابنة الفنان الراحل وحفيدة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق.

وأوضحت سايناي أن مجوهرات جدتها التي أهداها إليها شاه إيران، والذي كانت متزوجة منه، ظلت في إيران، إذ أن تقاليد الأسرة الحاكمة أن المجوهرات تورث، بالتالي في حالة حدوث انفصال، تظل في القصر الملكي.

كشفت سايناي أنها كانت تنكر شخصيتها في بعض الأوقات خلال مراحل دراستها، خوفًا من أن تكون تحت الأنظار.

وتحدثت سايناي خلال اللقاء قصة زواج والدها يوسف شعبان بالأميرة نادية التي بدأت بالتعارف في حفل بالجامعة الأمريكية، موضحة أن زواج والدها من والدتها تخلله الكثير من العقبات والأزمات، بسبب تعقيدات العائلة المالكة، ورفض جدها إسماعيل باشا شيرين هذا الزواج، لأسباب كثيرة منها السن، إضافة إلى زواجه السابق من الفنانة ليلى طاهر، لكن والدتها كانت مصرة على الزواج لأنها كانت تحبه.

وعن سببب الانفصال قالت سايناي:”أن الزواج دام لعامين فقط لأن حياة أمي كانت مختلفة عن حياة والدي فهي تربيتها عسكرية لا تتحدث كثيراً بينما كان والدي كثير الانشغال وحياته غير منضبطة وكثير السهر خارج المنزل، وحدث الانفصال سريعا”.

قالت ابنة يوسف شعبان أن والدها هو من أطلق عليها هذا الأسم، لأنها ولدت في العاشر من أكتوبر عام 1973 وقت حرب تحرير سيناء، فقرر الفنان يوسف شعبان تسميتها “سايناي”، وهو النطق الإنجليزي لكلمة Sinai والتي تعني سيناء.

وأوضحت أن والدها أعطاها هذا الاسم، ليتماشى مع عائلتها في جميع أنحاء العالم، لكنها تواجه دائماً مشكلة في نطق المصريين لاسمها، فقررت أن يناديها زملاؤها “سيناء.

أوضحت سايناي أنها لديها ثلالث أخوات من والدها، وكانوا معاصرين له طول الوقت، لكنها لم تكن موجودة معظم الوقت بسبب سفرها الدائم مع اسرة والدتها.

وعن لحظاتها الأخيرة مع والدها في فترة مرضه قالت: “جالي خبر إنه تعبان ومصاب بكورونا، وإنه خلاص أوشك على الدخول في غيبوبة، وروحت المستشفى، لكن للأسف كان خلاص فقد وعيه”.

كما كشفت عن أن آخر مكالمة جرت بينهما كانت منذ فترة أثناء وجوده في لبنان وأن آخر ما قاله لها :”خلي بالك من نفسك وابقي طمنيني عليكي”.

وعن الأدوار التي تحبها سايناي لوالدها الراحل يوسف شعبان قالت:”بحب له حاجات كتير وبالأخص القديم، وبالذات اللى بيكون طالع فيها شقي، فأنا بحب أدواره في “بائعة الجرايد”، ومسلسل “الشهد والدموع” و”رأفت الهجان”.